Polícia Civil apreende em Londrina máquinas de terraplanagem furtadas em Arapongas

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) informou nesta terça-feira (10) que apreendeu duas máquinas de terraplanagem que foram furtadas, durante operação deflagrada na segunda-feira (9), em Londrina.





A ação foi realizada em decorrência de investigações de crimes de receptação e adulteração de sinais identificadores em máquinas de terraplanagem, no município de Arapongas. Durante as investigações, foram identificados locais em Londrina onde os maquinários estariam sendo comercializados.

Publicidade

Publicidade





De acordo com o delegado Maurício Camargo, outras máquinas furtadas e adulteradas já foram apreendidas em outras buscas da equipe de investigação. "Localizamos nesta segunda duas máquinas de terraplanagem com nítidas adulterações nas plaquetas de identificação. Encaminhamos à pericia e, após devidamente identificadas, serão restituídas aos proprietários", explica Camargo.





As investigações seguem a fim de identificar os envolvidos nos crimes de furto e receptação dos veículos.





A população pode colaborar com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.