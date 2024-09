Falecimentos dos dias 12 e 13 de setembro de 2024 em Londrina e região

Rede de supermercados oferece 40 vagas de empregos para pessoas com mais de 50 anos em Cambé

O Grupo Muffato está com 40 vagas de emprego em aberto, com início imediato, para profissionais sênior em Cambé (Norte do Paraná). A oferta de vaga é aberto para qualquer pessoa, mas com preferência para aquelas com mais de 50 anos.