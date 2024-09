Lista de falecimentos dos dias 13 a 15 de setembro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h deste domingo (15).







ARMINDA DA SILVA VIANA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

CELEIDI APARECIDA ALVES - 52 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 15/09/2024

Data e Horário do Velório: 15/09/2024 - 10:00

Local do Velório: TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: MUN. DE TAMARANA

Situação: PREPARANDO





DELIZE FAVERO - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/09/2024

Data e Horário do Velório: 15/09/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





IZAIAS ANTONIO DE SOUZA - 79 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 15/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





AMELIA DOS SANTOS OLIVEIRA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório: 15/09/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





CLAUDIANO DAMACENO DOS SANTOS - 29 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório: 15/09/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DOUGLAS DA SILVA - 18 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DISTRITO PIAU - MUNIC. PIRANHAS-AL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO DISTRITAL PIAU

Situação:





FRANCISCO JOSE DE GOUVEIA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório: 15/09/2024 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





GERALDO RAMALHO SOBRINHO - 82 anos - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2024 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





ITAMAR AMORIM DOS SANTOS - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório: 15/09/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE LUIZ DE SA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório: 15/09/2024 - 10:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





JOSE NATALINO DA CUNHA - 52 anos - CAFEARA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAFEARA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





KIYOKO AWANE - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório: 15/09/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





LUDOVICO MIGUEL POMAGERSKI - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório: 15/09/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: CAMBÉ

Situação: PREPARANDO





LUIZ ALCEU ZOLLI - 75 anos - COLORADO/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: COLORADO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUIZ KURUNCI - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório: 14/09/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LUIZ MIGUEL MORETE FERREIRA - 14 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório: 15/09/2024 - 07:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





LUZIA DE LIMA FRANÇOZO - 58 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2024 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





MARIA DEZOLINA DE OLIVEIRA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA HELENA LOPES ORTIZ - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório: 15/09/2024 - 07:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





MARIA JOAQUINA DE PAULA - 68 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARTA RUFINO DE SOUZA OLIVEIRA - 47 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: LUPIONOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE LUPIONOPOLIS

Situação:





MILTON CARNEIRO DE AQUINO - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório: 14/09/2024 - 12:00

Local do Velório: R:CENTENARIO DO SUL, 222 - PAROQUIA CRISTO BOM PASTOR - CJ.L

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2024 - 16:30

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





NOEL DOS SANTOS - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório: 15/09/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: PREPARANDO





PEDRO ALOYSIO KRELING - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório: 14/09/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





PEDRO FELIX DE SA - 80 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: I.M.L





ROSICLEI CAETANO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório: 15/09/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





SAMUEL DO NASCIMENTO COELHO - 26 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 14/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANOPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO GILBERTO DE CARVALHO - 61 anos - CIDADE GAUCHA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ELIUDE DE LIMA FELIZARDO - 60 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EVERSON LUIZ DA SILVA - 55 anos - PONTA GROSSA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório: 13/09/2024 - 11:00

Local do Velório: IGREJA ADVENTISTA 7º DIA - RUA VICENTE QUESSADA AGIA, 10 AV

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2024 - 00:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





FLAVIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório: 13/09/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSE MAGALHÃES - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório: 13/09/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





LEOPOLDINA RODRIGUES FROES - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório: 13/09/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





LUCAS EDSON DE SOUZA DIAS CAMARGO - 43 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório: 13/09/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA DA SILVA GUERREIRO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA DA SILVA SALLES - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA ELZA DA SILVA - 65 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA GUILLEN QUALHARELO - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório: 14/09/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





MARINA SUZUKO HIROMORI MIYAHARA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório: 14/09/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MELISSA COSTA DOS SANTOS - 6 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório: 14/09/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MOISES SALLES SOBRINHO - 46 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório: 13/09/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





NELSON PUSSI - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório: 13/09/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/09/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





RAQUEL MARIA PEREIRA ALMEIDA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório: 13/09/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





THEREZINHA CHASKO CORNELSEN - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2024

Data e Horário do Velório: 14/09/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO