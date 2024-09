Decoração de Natal será instalada em 35 pontos de Londrina

A Praça da Bandeira, ao lado da Catedral, também deverá ter um ganho na iluminação natalina deste ano. Toda a área mencionada do centro da cidade, inclusive a Praça Gabriel Martins e as alamedas Miguel Blasi e Manoel Ribas, terá um mix de árvore de Natal, Casa do Papai Noel, Túnel de Neon e Vila Natalina, entre outros efeitos decorativos, inclusive em árvores naturais.

As três entidades fizeram uma reunião na sexta-feira (13), para repassar os planos, delinear a maior parte da programação e avançar no calendário das montagens. A proposta é deixar toda a decoração natalina da cidade pronta até 15 de novembro.

A decoração de Natal em Londrina poderá ser vista em 35 pontos da cidade – número maior que o do ano passado, quando foram contemplados 27 locais. A informação foi antecipada pelo grupo de trabalho, formado por representantes do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Londrina Iluminação e Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina).

Outras regiões





Também está programada a instalação da tradicional árvore de Natal no Lago Igapó 2, próxima da ponte da Avenida Higienópolis, na região central. A Codel, que encabeça o projeto, já faz os trâmites e a prefeitura está finalizando o processo licitatório para a definição dos custos e da empresa que irá cuidar e se responsabilizar por toda a montagem do cenário.

De acordo com a diretora de Turismo da Codel, Angélica Campaner, que esteve representando o presidente do instituto Fábio Cavazotti na reunião, o cenário da árvore deste ano terá as conhecidas passarelas sobre o lago e vai voltar a ter uma passagem de pedestres pelo meio. Todos os esforços – diz ela – estão voltados “no sentido de que este seja um marco dentro dos oito natais que já executamos até agora”. Ela salienta que um projeto tão grandioso neste sentido só dá certo se feito a várias mãos. “Queremos que seja um Natal do repensar, do refletir e do agradecimento”, destacou.







A decoração e adereços na região do Igapó também vão abranger as vias do entorno (parte da avenida Higienópolis e das ruas Professor Joaquim de Matos Barreto e Bento Munhoz da Rocha Neto), que ficará com a Londrina Iluminação. Há estudos para, inclusive, aumentar o número de barracas gastronômicas e de artesanato na área.

