Multinacional indiana TCS anuncia expansão de centro de entregas em Londrina

A multinacional indiana TCS (Tata Consultancy Services) irá expandir suas operações no Brasil com a ampliação do centro de entregas instalado em Londrina. A empresa de prestação de serviços em tecnologia anunciou a abertura de 1,6 mil vagas de emprego em um primeiro momento, com a perspectiva de chegar a 5 mil novos postos de trabalho nos próximos anos. O anúncio oficial foi feito nesta segunda-feira (15) pelo prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e pelo governador do Paraná, Ratinho Junior, que viajaram juntos em missão oficial do governo do Estado à Índia.





O grupo Tata atua em Londrina desde 2018 e a expansão deverá elevar para três mil o número de trabalhadores na unidade local, inicialmente. A promessa é que a iniciativa injete R$ 160 milhões por ano na economia local.

De dentro da sede da TCS, em Nova Delhi, a capital indiana, o prefeito Marcelo Belinati gravou um vídeo ao lado de Ratinho Junior, comemorando a parceria e a geração de mais empregos ao município. “Serão cinco mil empregos diretos e indiretos. Para vocês terem uma ideia, uma grande indústria, essas de chaminé, gera perto de 200 empregos. Então, estamos falando na instalação de várias empresas e indústrias ao mesmo tempo, na cidade de Londrina”, comparou Belinati no vídeo postado em suas redes sociais.





As negociações para a ampliação das operações da TCS no Paraná começaram a ser costuradas há cerca de 90 dias, em um encontro entre o governador e o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, no Palácio Iguaçu. Em visita recente à Londrina, onde participou da abertura oficial da ExpoLondrina, Ratinho Junior antecipou um dos resultados da missão ao país asiático. “Tem indústria aqui (do Paraná) que vai abrir indústria na Índia e outra empresa de lá que vai anunciar investimento aqui no Estado”, disse o governador, na ocasião.