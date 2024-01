Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de janeiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 7h desta terça-feira (16).







PEDRO HENRIQUE GONCALVES SIMOES - 0 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





RN DE ANA CASSIA BORGES DA SILVA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação:





CATHARINA DAS NEVES BACHIEGA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/01/2024 - 11:00

Local do Sepultamento:

Situação: