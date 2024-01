Decoração de Natal no Lago Igapó 2 recebeu quase 110 mil visitantes

A Prefeitura de Londrina, por meio da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), divulgou nesta segunda-feira (15) o balanço final de visitantes na passarela montada par árvore de Natal. O resultado mostra que 109.261 pessoas cruzaram a passarela entre os dias 30 de novembro e 14 de janeiro. O número representa uma queda de 37% na visitação em relação ao período 2022-2023





Neste último ciclo o espaço ficou fechado durante 7 dias por conta das condições climáticas e em razão de um acidente com afogamento na virada do ano. Em 2022-23, a decoração natalina recebeu visitas por mais tempo, de 18 de novembro a 14 de janeiro quando 176.141 pessoas estiveram no local.





A novidade na decoração deste ano foi a árvore tecnológica de 27 metros de altura com placas de LED e um total de 140 mil lâmpadas, que refletia imagens controladas por um software.





A desmontagem da árvore de Natal e da passarela do Lago Igapó 2 começa nesta terça-feira (16), após a chegada de um guindaste. A rua professor Joaquim de Matos Barreto ficará interditada por três dias para que a empresa responsável pelo serviço consiga executar o trabalho.