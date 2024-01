Luís Felipe, ex- Coritiba, PSV e Cruzeiro, é o novo zagueiro do Londrina EC

Luís Felipe é o novo zagueiro do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O jogador de 22 anos chega ao Tubarão para disputar o Campeonato Paranaense e no Campeonato Brasileiro da Série C.





Natural de Cuiabá-MT, iniciou a carreira no Coritiba na categoria sub-15 em 2016. Foram cinco anos no clube da capital paranaense, de onde se transferiu em 2019 para o PSV, da Holanda.

Publicidade

Publicidade





No time holandês, integrou a equipe sub-19, o time B e ainda trabalhou no elenco profissional. Em 2022, voltou ao futebol brasileiro para jogar no Cruzeiro. No ano passado, foi emprestado ao Tombense e disputou jogos do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série B.





FICHA TÉCNICA

Publicidade





LUÍS FELIPE, zagueiro

Nome completo: Luís Felipe Hungria Martins

Publicidade

Data de nascimento: 17/05/2001 (22 anos)

Cidade que nasceu: Cuiabá-MT

Publicidade

Altura: 1,86m

Dominância: Destro

Publicidade

Instagram: @_luishungria





Clubes como profissional:

Publicidade





2024: Londrina

2023: Tombense

Publicidade

2023: Cruzeiro

2022: Cruzeiro

2022: PSV-HOL

2021: PSV-HOL

2020: PSV-HOL

2019: PSV-HOL

2019: Coritiba (base)