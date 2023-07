Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de julho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







ADEMAR VALERIO DE PAULA - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/07/2023

Data e Horário do Velório: 17/07/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/07/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

ANTONIO PARENTE E SILVA - 88 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: VEM DE CAMBÉ (DIRETO P/ SEPULTAMENTO)

Data e Horário do Sepultamento: 17/07/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





APARECIDO GENTIL BUTARELLO - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: UMUARAMA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ELIANA DA ROCHA AZEVEDO LAPORTE - 47 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 16/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: