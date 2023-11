Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de novembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 10h deste domingo (19).







EIJI SATO - 88 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 19/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade

Publicidade





HELENA MARIA SOUZA CRESCENCIO - 67 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 19/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





IRENE RAIMUNDA DA SILVA TEIXEIRA - 66 anos - NOVA AMERICA DA COLINA/PR

Falecimento em: 19/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





MARIANO BORGES RIBEIRO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2023 - 14:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





OZANA DE CARVALHO CARLOS - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/11/2023

Data e Horário do Velório: 19/11/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/11/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ROBERTO FERMINO DA SILVA - 62 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 19/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: