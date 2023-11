Suspeito de abusar de adolescente na rodoviária de Londrina é preso

Um homem acusado de abusar de uma adolescente de 13 anos na rodoviária de Londrina foi preso na noite de quinta-feira (16).





Segundo a GM (Guarda Municipal), a central de emergência recebeu um pedido de apoio por parte dos seguranças do Terminal Rodoviário de Londrina por volta das 22h37 diante da informação de que um homem havia abusado sexualmente de uma menina que estava em um dos bancos do local.

Imediatamente, a viatura que promove ronda preventiva foi até o endereço e conseguiu localizar o suspeito que já estava contido por populares. Ele estava com ferimentos no rosto e preciso ser encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para passar por avaliação médica.





Em depoimento aos guardas municipais, a garota informou que, quando foi ao banheiro, um homem ofereceu-lhe um remédio para alegando ser para cólica. Em seguida, a visão dela começou embaçar e ficar confusa, mas ela se lembrou que o acusado passou as mãos pelo corpo dela. A vítima lutou contra o agressor, que proferiu golpes contra ela, causando-lhe alguns ferimentos.

De acordo com o que a equipe da GM apurou, a família da vítima estava na rodoviária há alguns dias. Eles estavam com passagem comprada para Guarulhos/SP para viajarem no domingo, dia 19/11. O abusador informou à equipe que é residente de Ibaiti (Norte Pioneiro), e estava esperando a família ir buscá-lo, mas antes disso, resolveu puxar conversa com a menina.





O acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de plantão da Polícia Civil para que o caso fosse analisado pela autoridade policial. Ficou preso pelo crime de estupro de vulnerável consumado. Na revista pessoal foram localizadas algumas cartelas de remédio e o material será analisado pela polícia.





A vítima também precisou de atendimento médico e foi encaminhada separadamente. A avó dela a acompanhou na unidade de saúde, e posteriormente foi orientada pela equipe que atendeu a ocorrência.