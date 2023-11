Problemas operacionais afetam o abastecimento em bairros da zona oeste de Londrina

A Sanepar informa que foram registrados problemas operacionais em equipamentos do sistema de produção de água de Londrina, neste sábado (18). Por esta razão, o fornecimento de água pode ser afetado na região Oeste da cidade.





Os bairros que podem ter falta temporária de água ou baixa pressão são: Jardim Imagawa, Moradias Cabo Frio, Residencial Severo de Rudin Canziani, Jardim Hirata, Conjunto Habitacional Marajoara, Vila Flora, Jardins Maria Luiza e Nova Olinda, Residencial Anselmo Vedoato, Jardins Barcelona, Santo André, Ana Terra, Santa Madalena, San Martin, Noroeste, Nova Londrina, Maria do Carmo, Santiago e Atlântico, Portal do Império, Jardim Savana, Conjuntos Habitacionais Santiago 2 e 2ª, Portal dos Ramos, Jardins São Tomás, das Américas e Império do Sol, Residencial Itamaraty, Jardins Holanda e Holanda 2, Jardins Coliseu, dos Andes, Costa do Sol e Leonor, Conjunto Habitacional Garça Real, Condomínio Residencial Ana Terra, Parques Industriais Cacique, Horácio Sabino, Nishi 1 e 2, Jardins Rosicler, Maria Lúcia, Santa Rita, Leste Oeste e São Francisco de Assis, Residencial Santa Rita do 1 ao 7 e Conjunto Habitacional Morumbi.

Publicidade

Publicidade





A previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade de forma gradativa na madrugada do domingo (19).





Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Não desperdice!

Publicidade





Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br