Falecimentos dos dias 18 e 19 de setembro de 2024 em Londrina e região

Datena volta às ruas e ouve elogios por agressão a Marçal

Após agredir Pablo Marçal (PRTB) no debate da TV Cultura no último domingo (15), o apresentador José Luiz Datena (PSDB) retomou sua agenda de campanha com caminhada pelas ruas do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, nesta quarta-feira (18).