Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de janeiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 10h deste sábado (20).







APARECIDA JOSE DE OLIVEIRA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório: 20/01/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

Publicidade

Publicidade





CLAUDINEI APARECIDO RODRIGUES - 39 anos - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HAMILTON CEZAR DADA - 76 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





IDEVAL AMADEU ZANONI - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório: 20/01/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





JACY REGINALDO - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório: 20/01/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

Publicidade





MARIA DE LOURDES VEIGA DE QUEIROZ - 79 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA - 69 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE FIGUEIRA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





REGINALDO BATISTA - 67 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADRIANO ROCATELE DE MORAIS - 33 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





ANTONIO JOAQUIM DE PROENÇA - 74 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE IBIPORA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CLAUDIA APARECIDA VIANNA DE BARROS - 55 anos - CORNELIO PROCOPIO /PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





EDUARDO EUGENIO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório: 19/01/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/01/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





EDVALDO VICENTE DOS SANTOS - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório: 19/01/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO

Publicidade





FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório: 19/01/2024 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





HISANAO MATSUZAKI - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório: 19/01/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





IVONETE DE ARAUJO - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório: 20/01/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOAO AUGUSTO ALMIRAO - 69 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório: 20/01/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





JOSE JOEL CARDOZO - 71 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE RAMOS DOS SANTOS - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório: 20/01/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





LEVI MORENO - 69 anos - QUATIGUA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LOURDES MARINHO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório: 19/01/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/01/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MANOEL FRANSICO MORAIS - 94 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARCO ANTONIO PEREIRA LEITE - 29 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARCOS ANTONIO BRUSTOLIN - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA SIREMA CORREIA DE CAMPOS - 82 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NM DE PAMELA GABRIELLA GORDIANO RODRIGUES - 0 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 19/01/2024 - 00:00

Local do Sepultamento:

Situação: SEPULTADO





ODILA SANTIAGO EUGENIO - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório: 20/01/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





ORLANDO MARCONDES JUNIOR - 45 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório: 20/01/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





PEDRO DA SILVA - 55 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: