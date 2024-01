Londrina começa a aplicar fumacê na Zona Sul nesta sexta-feira

O secretário municipal de Saúde de Londrina, Felippe Machado, informou a aplicação do fumacê começa nesta sexta-feira (19) na Zona Sul do Município. O objetivo da medida é auxiliar a população no combate à dengue.





Segundo Machado, é importante que os moradores, ao notarem a presença do veículo do fumacê, abram as portas e as janelas para que o veneno possa entrar na residência. Além disso, o secretário ressalta que quem tem animais de estimação devem recolher os pratos de água e comida para evitar possíveis intoxicações.

"O primeiro ciclo [de aplicação do fumacê] vai começar hoje entre as 16h e 16h30 lá na Região Sul, no Cafezal e no Santa Joana, e, assim, consequentemente, seguiremos em todas as regiões da cidade", escreveu Machado em uma publicação nas redes sociais.