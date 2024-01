Atleta londrinense de goalball é convocado para a seleção brasileira

O atleta Denis Henrique foi convocado para a fase de treinamento da seleção brasileira de goallball. Denis faz parte da equipe do Instituto Roberto Miranda, de Londrina, e fará as atividades em São Paulo (SP), no Centro de Treinamento Paralímpico, entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro. Essa fase preparatória serve para convocar atletas que podem vir a representar o Brasil nas Paralimpíadas de Paris 2024.





O atleta, que já havia sido chamado para a seleção brasileira em 2019 quando jogava por uma equipe de São Paulo, antes de atuar na equipe londrinense, disse que é uma grande responsabilidade ser chamado para treinar na seleção. “Isso é, principalmente, um grande reconhecimento de todo o trabalho que o instituto vem fazendo, mas estamos preparados para os próximos desafios”, afirmou.



Publicidade

Publicidade





Para Marcio Rafael da Silva, diretor do Instituto e técnico da equipe de goalball, as expecatativas são muito boas. Ele informou que Denis foi um dos 11 atletas convocados para o treinamento. “O técnico da seleção observou o jogador, viu que ele podia agregar na equipe e fez a convocação. As expectativas são muito boas, não apenas por ele estar lá participando da fase de treinamento com outros atletas da modalidade, mas sabendo que ele poderá aprender mais e se desenvolver para ajudar não só o Brasil, mas a nossa equipe durante o ano de 2024”, disse.





O treinamento segue o sistema de fases, sendo sete no total. A cada etapa uma nova convocação é feita. Silva explicou que cada fase pode ter alteração de atletas e tudo depende do desempenho de cada um nos treinos e nas competições regionais e nacionais. É a primeira vez que o Instituto tem um atleta convocado pela seleção brasileira.





Oliveira irá viajar para São Paulo no dia 28 de janeiro, mas já tem outras competições regionais e estaduais marcadas para este ano, como o Regional Sul de Goalball, em que o time do Instituto Roberto Miranda é bicampeão, Campeonato Brasileiro, Parajaps e Copa Paraná.





O Instituto Roberto Miranda é um dos projetos que vêm recebendo patrocínio da Prefeitura de Londrina nos últimos anos, por meio do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), gerido pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina).