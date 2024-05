Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de maio de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h.







ANDREIA MARQUES DE SOUZA - 46 anos - GUAPIRAMA/PR

Falecimento em: 21/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

CARLOS ALFREDO DIAS MEDEIROS - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/05/2024

Data e Horário do Velório: 21/05/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





LUIZ GONÇALVES - 72 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 21/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Situação:





OSCAR PEDRO DA CRUZ - 79 anos - LERROVILLE/PR

Falecimento em: 21/05/2024

Data e Horário do Velório: 21/05/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação: PREPARANDO