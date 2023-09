Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de setembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta quinta-feira (21).







EMILIO LEONEL PEDROSO - 79 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade

Publicidade





EUDILCE CRUZ DE COSTA - 87 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 21/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: SAO JERONIMO DA SERRA

Situação: PREPARANDO





MARLY CERQUEIRA DE SOUZA ESCANTARBULO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





REINALDO DA SILVA ALVES - 47 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALBERTO AGABO ABRASCIO - 54 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ABATIA

Situação:





CLARA PINTI DE CASTRO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório: 21/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





CLOVIS DA SILVA CORDEIRO - 51 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: