Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de janeiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta segunda-feira (22).







JOSE GOMES DOS SANTOS NETO - 58 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 22/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTROS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SANTA MARIANA

Situação:

ALTAMIRO CARDOSO - 81 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 21/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DORIVAL PRISON - 76 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 21/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2024 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





ELIAS POMPEO - 54 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR

Falecimento em: 21/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: