Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de dezembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta quinta-feira (28).







ANA IVANI FERREIRA DE SOUZA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/12/2023

Data e Horário do Velório: 28/12/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/12/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ANA LUCIA FERNANDES - 52 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 28/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EMERSON LAFAYETE DIAS SOARES - 52 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 28/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

GENILDO FERREIRA ZEQUINE - 54 anos - NOVA SANTA BARBARA/PR

Falecimento em: 28/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOAO MARTINS FERREIRA - 59 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 28/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA NOVO BANDEIRANTES - CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 28/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação:

RAVI LUIZ DA CUNHA VITURINO - 0 anos - LEOPOLIS/PR

Falecimento em: 28/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNICIPAL

Situação:





ALZIRO BORTOLOCI - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/12/2023

Data e Horário do Velório: 27/12/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/12/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO

ANTONIO MOURA FILHO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/12/2023

Data e Horário do Velório: 27/12/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 28/12/2023 - 09:30

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





BRUNA RESENDE DE ASSIS - 31 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/12/2023

Data e Horário do Velório: 27/12/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





CLAUDIO ROBERTO RIESEMBERG MARQUES - 62 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 27/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: