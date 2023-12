GM apreende no Centro de Londrina crucifixos e placas furtados de cemitérios

A GM (Guarda Municipal) aprendeu quase 60 objetos, a maioria de bronze e cobre, furtados de cemitérios. Os materiais foram recuperados no final da noite de terça-feira (26) após denúncia. As 52 placas, os cinco crucifixos e os dois vasos foram encontrados com um jovem numa casa abandonada na Vila Recreio, na área central de Londrina.



O rapaz, que acabou preso, usava tornozeleira eletrônica e tem passagens por assalto. A guarda acredita que as peças possam ter sido furtadas de sepulturas dos cemitérios da cidade e também de municípios da região. Os itens foram entregues à Central de Flagrantes da Polícia Civil.



No início do mês, a PM (Polícia Militar) havia recuperado 40 placas de túmulos, além de imagens sacras. Neste caso, os objetos estavam abandonados na calçada dentro de um saco, com um cobertor em cima para esconder, também na Vila Recreio. Havia materiais com inscrição até de Francisco Beltrão (Sudoeste). Ninguém foi preso.