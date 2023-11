Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de novembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta quarta-feira (29).







JOAO BARBOSA DA SILVA - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade

Publicidade





AMELIA GERALDA FREIRE - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/11/2023

Data e Horário do Velório: 28/11/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/11/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





ANA VERONICA RODRIGUES FERREIRA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/11/2023

Data e Horário do Velório: 28/11/2023 - 19:30

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/11/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DIRCE DE OLIVEIRA - 70 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 28/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: