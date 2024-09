Falecimentos dos dias 3 e 4 de setembro de 2024 em Londrina e região

Golpe do falso mecânico: grupo faz mais de 70 vítimas no PR; delegado de Londrina dá dicas de prevenção

Dois suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável por aplicar golpes em motoristas idosos foram presos neste domingo (1). De acordo com as investigações da PCPR (Polícia Civil do Paraná), o grupo fez mais de 70 vítimas só no Paraná.