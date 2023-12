Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de dezembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta terça-feira (5).







BENEDITO MARCOLINO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório: 04/12/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório: 05/12/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DAILTON EVARISTO - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório: 04/12/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





GERSSON DE CAMARGO - 55 anos - URAI/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JESSER RODRIGUES DA COSTA - 60 anos - SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Situação:





MARIO ROBERTO ISHIKAWA - 61 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PAULO ROBERTO RODRIGUES - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório: 05/12/2023 - 07:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





RENE ALBERTO FUSTER BELMONT - 64 anos - TRES LAGOAS /MS

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório: 05/12/2023 - 11:30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





ROSALINA CARLOTA DA SILVA - 67 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JACAREZINHO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE JACAREZINHO

Situação:





SEBASTIAO CARDOSO DOS SANTOS - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório: 04/12/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





SONIA MARIA MACIEL DE ABREU - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório: 04/12/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





SUELI GEREMIAS XAVIER - 63 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





TALEGRAND JEAN BAPTISTE - 46 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ

Situação:





THEREZA SARTORI BARIQUELLO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório: 05/12/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





VALDECI ALVES FERREIRA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório: 04/12/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





VALDEVINO MARQUES - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório: 04/12/2023 - 17:00

Local do Velório: DIRETO COM DESPEDIDA NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





WILLIAM ROBERT NAHRA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO