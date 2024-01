Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de janeiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta sexta-feira (5).







EIDEMARA DE PAULO - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

HERALDO CHUOZIK - 82 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 05/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PAULO RAIMUNDO GONÇALVES - 61 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 05/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SILVIO FERNANDES RUIZ - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA SOUZA DA SILVA - 69 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BENEDITO MORFINATE - 78 anos - JAPIRA/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BERTINA SILVA BRITO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório: 05/01/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





CLENILDA SOUZA DOS SANTOS - 60 anos - ASTORGA/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELZA RABELLO GUAZI - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório: 05/01/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/01/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





IRACI FERNEDA FERRETI - 82 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO SILVERIO CORREA - 55 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE LUIZ INOCENCIO DE SA - 47 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MAGNOS RIBEIRO DA SILVA - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório: 04/01/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/01/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





MARIA BRAGA DA SILVA RIBEIRO - 79 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA VILANE DA SILVA COSTA - 83 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório: 04/01/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





MARLI BRANCALHAO CUNHA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório: 05/01/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/01/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





NILTON GERALDO DE OLIVEIRA - 61 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório: 05/01/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/01/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ODETTE EMILIO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório: 05/01/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/01/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





PAULO ROBERTO PAES DA SILVA - 39 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM DESPEDIDA NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





TEDY CRISTIANO LIMA - 35 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/01/2024

Data e Horário do Velório: 04/01/2024 - 16:00

Local do Velório: CAPELA MORTUARIA DE CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 05/01/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO