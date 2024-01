Secretaria de Saúde de Apucarana define bairros para aplicação do fumacê

A partir da análise dos números de casos de dengue, a AMS (Autarquia Municipal de Saúde) definiu os bairros e regiões de Apucarana (Centro-Norte) prioritários para a aplicação do fumacê - inseticida para combater o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti.





O serviço será executado com veículos e faz parte de uma série de medidas adotadas para evitar o avanço da epidemia.



O prefeito Junior da Femac determinou a montagem de uma força-tarefa, diante do crescimento dos casos de dengue no Município. No início da segunda quinzena de dezembro de 2023, Apucarana somava 152 casos de dengue, número que subiu para 774 casos no início de janeiro de 2024.





“A nossa equipe fez uma análise do número de casos por bairro e elencou as 60 regiões prioritárias por onde nos próximos dias passarão os veículos que farão a aplicação do fumacê”, afirma o prefeito.



Integram a força-tarefa os secretários municipais de Saúde, Emídio Bachiega, de Gestão Pública, Nikolai Cernescu Junior, e de Serviços Públicos, Mauro Toshio Kitano.





“Essas secretarias vão coordenar todo esse trabalho, que contará com o apoio de todas as demais secretarias municipais. Vamos colocar em prática uma série de ações e contamos muito com o auxílio para população para que elas tenham o resultado esperado”, frisa.

CAMPANHA





“Estamos fazendo campanhas permanentes de prevenção e alerta nos meios de comunicação. Vamos a campo em todos os bairros com os nossos agentes comunitários de saúde. Orientamos as famílias e fazemos vistorias nos quintais, alertando para o risco da dengue”, detalha o prefeito, reforçando que os agentes comunitários já fizeram mais de 40 mil visitas domiciliares e esse trabalho continua sendo realizado minuciosamente dia a dia em todos bairros da cidade.





