Lista de falecimentos dos dias 7 e 8 de janeiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta segunda-feira (8).







GISELE CIRILA BUENO DE SOUZA - 36 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 08/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BENEDICTO AUGUSTO DE SOUZA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/01/2024

Data e Horário do Velório: 08/01/2024 - 05:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO PAIQUERE

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: VELANDO