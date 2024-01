Idoso encontrado com mãos e pés amarrados no rio Tibagi, em Ibiporã, é identificado

O corpo de um idoso foi encontrado no rio Tibagi, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste sábado (6). O cadáver estava com as mãos e os pés amarrados quando foi visto pela PMPR (Polícia Militar do Paraná).





Neste domingo (7), o IML (Instituto Médico Legal) conseguiu confirmar a identidade do idoso: Roque Miguel Bronqueti, de 72 anos, que foi dado como desaparecido pela família na madrugada de sábado. A vítima era moradora de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, a cerca de 200 quilômetros do local onde foi encontrado morto.

Informações preliminares do IML indicam que o corpo de Bronqueti não tinha ferimentos de tiro ou perfurações, o que sugere que a morte tenha sido causada por afogamento.





Nas redes sociais, familiares da vítima fizeram postagens sobre o desaparecimento do idoso. A caminhonete do homem continua desaparecida.