Homem é baleado com três tiros enquanto estava em bar em Jataizinho

Um homem foi baleado com três tiros enquanto estava em um bar em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina) na madrugada deste domingo (7).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) esteve no local do crime, onde foi atendida pela mãe da vítima.

Publicidade

Publicidade





A mulher informou que o filho foi caminhando até sua casa após ser atingido pelos tiros e que, na residência, acionou o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). Após o atendimento, a vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Jataizinho para receber os primeiros socorros.





O homem baleado foi atingido por um disparo em cada joelho, além de um disparo nos glúteos. Em depoimento aos policiais, a vítima disse não saber qual poderia ser a motivação do crime ou quem poderia ter dados os tiros.





Porém, em conversa com a mãe do homem, a mulher informou que seu filho teria uma dívida de tráfico de drogas no valor de R$ 200, o que poderia ter motivado a tentativa de execução.





Até o momento de publicação desta matéria, a vítima seguia em observação no Pronto-Socorro de Jataizinho.