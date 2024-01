Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 200 quilos de maconha entre Cambé e Londrina

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã deste sábado (6), um veículo carregado com 201,9 quilos de maconha. A apreensão aconteceu entre as cidades de Cambé e Londrina, no Norte do Paraná.





Segundo informações repassadas pela PRF, o condutor do carro desobedeceu a ordem de parada dos agentes e fugiu por cerca de dez quilômetros pelas estradas entre os municípios.

Após a perseguição, os policiais conseguiram alcançar o veículo e o motorista tentou fugir a pé, mas foi pego pelos policiais rodoviários federais. Além do condutor, havia no carro um passageiro, que se entregou.





Na busca no interior do veículo, os agentes encontraram uma série de fardos de tabletes de maconha, que totalizaram mais de 200 quilos.





Diante dos fatos, o condutor e o passageiro foram presos. O veículo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Londrina.