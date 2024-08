Falecimentos dos dias 8 e 9 de agosto de 2024 em Londrina e região

PM divulga disque-denúncias via WhatsApp para Apucarana e 11 municípios da região

O 10°BPM divulgou nesta quinta-feira (8) o disque denúncia através do número de WhatsApp, para Apucarana, Jandaia do Sul, Cambira, Novo Itacolomi, Marumbi, Kaloré, Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí,Califórnia, Marilândia do Sul, Rio Bom e Mauá da Serra.