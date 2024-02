Falecimentos nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2024 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de fevereiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta quinta-feira (29).







CARLOS ALBERTO SARAIVA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

LOYZA GABRIELLA DE ALMEIDA - 25 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/02/2024

Data e Horário do Velório: 29/02/2024 - 09:00

Local do Velório: (IGREJA) AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO, 7750.

Data e Horário do Sepultamento: 29/02/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO





ROSA ZAQUETA DE OLIVEIRA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

SEBASTIAO CHEDE - 75 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 29/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO BRENAG - 57 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 28/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

APARECIDA MARIA FERNANDES - 80 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 28/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DORIVAL DA SILVEIRA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/02/2024

Data e Horário do Velório: 29/02/2024 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 29/02/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





ELIAS JOSE OLIVEIRA PINTO - 0 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 28/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: