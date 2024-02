Programa 'Viaja mais 60' vai incentivar viagens turísticas para pessoas idosas no Paraná

Os idosos acima de 60 anos de idade de 346 municípios terão a oportunidade de viajar e conhecer diversas cidades do Paraná de forma gratuita nos próximos meses. Essa é a proposta do projeto Viaja + 60, iniciativa que faz parte do programa Paraná + Viagem, que já virou lei.





Foram repassados nesta primeira fase R$ 3,5 milhões do Fundo Estadual da Pessoa Idosa para os municípios que tinham atestado de regularidade no Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa incentivarem a atividade turística local. Os recursos devem ser usados na contratação de transporte, pagamento de hospedagem, guias turísticos e demais atividades relativas à organização das viagens, sempre adequadas e acessíveis ao público-alvo. Os municípios podem aportar recursos próprios para complementar as viagens, quando necessário.

As prefeituras que já demonstraram interesse devem organizar viagens para pessoas idosas (acima de 60 anos) e informar o roteiro e detalhes às secretarias estaduais envolvidas. O Plano de Trabalho deve especificar as informações para a identificação da atividade contemplada, tais como: município de origem, município ou localidade de destino, objetivo da viagem, roteiro detalhado e perfil do público atendido.





Oportunidade

“Pessoas com mais de 60 anos de idade de 346 municípios terão a oportunidade de viajar e conhecer outros locais do Paraná. Essa é a proposta do projeto Viaja + 60”, afirmou a secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte. "Acreditamos que em 60 dias estaremos com um número significativo de roteiros em execução, considerando que os primeiros meses do ano envolvem a organização administrativa".





Valorização de destinos e atrações turísticas

As viagens devem buscar um enfoque social, desportivo, pedagógico, técnico, cultural e/ou ambiental dentro das 19 Regiões Turísticas do Paraná, contribuindo para a valorização de destinos e atrações turísticas emergentes que possuem baixa ou média demanda turística. Elas podem ter formatos diversos como: Interregional (viagens de até 4 dias entre regiões turísticas); Regional (viagens de até 3 dias dentro das regiões turísticas); ou Local e Microrregional (viagens de 1 a 2 dias dentro das regiões turísticas).





Aquecimento da indústria turística no Paraná





O secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, lembra que o Viaja + 60 contribuí para uma melhor qualidade de vida dessa parcela da população e, ao mesmo tempo, aquece a indústria turística estadual. “Muitos idosos desistem de viajar devido à falta de inclusão nos roteiros tradicionais. Com essa iniciativa, vamos mostrar que é possível conhecer vários pontos turísticos do Paraná com segurança, qualidade e o devido cuidado que a pessoa idosa merece, fortalecendo nossos destinos regionais”, comentou.





