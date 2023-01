Obras de acessibilidade na UEL devem ser concluídas neste semestre

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu três editais para a execução de obras de acessibilidade a serem realizadas no Calçadão e nos centros de Letras e Ciências Humanas (CLCH) e de Ciências Biológicas (CCB) para melhorar a condição de cadeirantes e de pessoas com mobilidade reduzida ou comprometida que circulam no campus universitário.





O valor a ser investido é R$1,74 milhão nos três lotes. A expectativa é de que as obras sejam concluídas já no primeiro semestre deste ano.



Publicidade

Publicidade





Segundo o assessor para projetos estratégicos da Proplan (Pró-Reitoria de Planejamento), Gilson Bergoc, as três obras serão executadas em pontos considerados de grande circulação de pedestres.





Os três editais pretendem eliminar barreiras arquitetônicas e que obrigam cadeirantes, por exemplo, a percorrerem distâncias maiores que as demais pessoas para ter acesso a determinados locais.



Publicidade





Os recursos de mais de R$1,7 milhão são provenientes do Tesouro do Estado do Paraná e foram obtidos na negociação da folha de pagamento da UEL para o Banco do Brasil.





A alocação para a acessibilidade foi discutida e aprovada pelo Conselho de Administração de 2018-2022.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: