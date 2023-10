Ônibus de passageiros pega fogo na BR-369, em Rolândia, e fica totalmente destruído

Um ônibus da Viação Garcia pegou fogo e ficou totalmente destruído na madrugada desta quarta-feira (25) na BR-369, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, o veículo estava sendo recolhido para a garagem da Viação Garcia em Londrina após apresentar problemas mecânicos durante uma viagem. O ônibus estava sem passageiros no momento do incêndio.

Bombeiros do 3º GB (Grupamento de Bombeiros) foram acionados para controlar as chamas e, segundo a assessoria da empresa, ninguém se feriu.





As causas do incêndio ainda não puderam ser apontadas e a Viação Garcia será responsável por apurar as causas do problema que levou ao fogo.