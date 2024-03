Ônibus pega fogo enquanto roda e fica totalmente destruído na PR-444, em Arapongas

Um ônibus pegou fogo enquanto rodava e ficou completamente destruído na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quarta-feira (20). O motorista, que percebeu o fogo antes que as chamas se espalhassem, saiu ileso.





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o veículo, que tinha placas de Foz do Iguaçu/PR, seguia no sentido de Arapongas a Mandaguari quando, no KM 8, o condutor, de 60 anos, viu que o rodado traseiro do ônibus estava pegando fogo.

O motorista, então, parou o veículo e conseguiu sair sem ferimentos. O ônibus, que não tinha passageiros, ficou completamente destruído pelo incêndio.





As causas das chamas serão investigadas.