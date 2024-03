Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira em Londrina

A quinta-feira (21) será mais um dia de Sol e calor intenso com chances de pancadas de chuva a qualquer momento do dia em, aponta o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná).





O calor se deve a uma massa de ar quente que predomina sobre todo o Paraná.





Apesar disso, uma frente fria avança rápido e deve mudar o tempo no Estado nos próximos dias. Essa frente fria encontra um ambiente bastante quente, condição que aumenta o risco de tempestades, marcadas por chuvas, raios e ventos fortes.



A temperatura mínima registrada nesta quinta-feira foi de 23°C durante a manhã e a máxima pode chegar aos 33°C no período da tarde.