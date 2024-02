Operação Delivery investiga tráfico de drogas em Cambé e Londrina nesta quinta

A Operação Delivery, que investiga o tráfico de drogas nas cidades de Cambé e Londrina, está cumprindo 14 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (15).





A operação teve início quando, no final de 2023, um homem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Londrina. Na ocasião, foram achadas diversas porções de cocaína que seriam vendidas na modalidade "disque drogas".

Publicidade

Publicidade





Com o avanço das investigações, os policiais conseguiram identificar outras pessoas envolvidas no esquema, que utilizava o slogan "As melhores entregas no conforto de sua casa" para vender drogas.





Os suspeitos tinham diversas maneiras de vender, alguns anunciavam por meio de aplicativos de mensagens, outros ficavam responsáveis por distribuir as drogas para os motoqueiros e receber o dinheiro. Ainda, um casal era o responsável em guardar e fracionar as drogas em casa.





A operação está sendo realizada com a contribuição de cerca de 60 policiais da DENARC Maringá, Delegacias de Cambé, Arapongas, Rolândia, Delegacia de Homicídios, 10° SDP Londrina, NOC, P2/Cambé e ROTAM/Cambé.