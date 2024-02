Paraná abre inscrições para o Ganhando o Mundo nesta quarta-feira

O programa de intercâmbio Ganhando o Mundo está com inscrições abertas para alunos de escolas públicas do Paraná.





Com a maior edição até o momento, serão ofertadas 1.200 vagas só para os estudantes da 1° série do Ensino médio, com embarques programados para acontecer a partir de janeiro de 2025. A lista de destinos inclui países como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido, e pela primeira vez, Irlanda.

As inscrições podem ser feitas a partir desta quarta-feira (28) até o dia 19 de abril, no site da Seed. Para participar é necessário de ter cursado do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental em uma instituição estadual e ter entre 14 e 17 anos. O edital está disponível aqui.





Além disso, serão utilizados como critério o desempenho acadêmico do ano anterior (médias iguais ou superiores a 7,0 em cada uma das disciplinas da Matriz Curricular nas avaliações ao processo seletivo); frequência igual ou superior a 85% em cada uma das disciplinas; participação em atividades extracurriculares e pontuação obtida no Programa Aluno Monitor.

Cada município terá uma vaga e outras 100 serão destinadas a beneficiários do Bolsa Família. As outras 701 vagas serão distribuídas de acordo com o edital da Seed da seguinte forma: 200 para a Austrália, 500 para o Canadá, 150 para Irlanda, 200 para Nova Zelândia e 150 para o Reino Unido. O resultado da classificação está marcado para maio.





“É com imensa alegria que anunciamos a edição 2024/2025 do Ganhando o Mundo, reconhecendo a importância que o programa tem desempenhado entre os estudantes do ensino médio da rede estadual que, ao retornarem de suas jornadas, voltam não apenas mais maduros e profissionalmente preparados, mas também trazem à comunidade escolar uma visão mais ampla do mundo, inspirando seus colegas e educadores e promovendo um ambiente escolar mais diverso, inclusivo e globalmente consciente”, afirma o secretário da Educação, Roni Miranda.

