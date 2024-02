OAB de Londrina adere mobilização nacional em defesa da Justiça do Trabalho

Advogados de todo o país promovem, nesta quarta-feira (28), uma mobilização nacional em defesa da Justiça do Trabalho. Em Londrina, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) vai se manifestar às 13h, em frente ao prédio do Fórum Trabalhista de Londrina, na Avenida do Café, 600, na zona leste.







A manifestação é organizada no estado pela AATPR (Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná), que entende ser fundamental que a sociedade se mobilize em defesa da Justiça do Trabalho. O intuito é evitar o enfraquecimento e esvaziamento dessa instituição especializada, que tanto tem colaborado para o diálogo entre o capital e o trabalho e o implemento da paz no setor produtivo.

Segundo nota emitida pelas entidades que patrocinam o movimento no Estado do Paraná, “a Justiça do Trabalho tem atuado de forma imparcial, célere e eficaz para deslindar conflitos, exercendo um papel ativo na construção e interpretação das disposições celetistas, normas constitucionais e legislação infraconstitucional, por meio de suas decisões e jurisprudência, figurando como importante instrumento de promoção da Justiça Social e da Equidade”.





A mobilização tem o apoio do TRT-PR (Tribunal Regional do Trabalho) da 9ª Região. Recentemente, o presidente do Tribunal, desembargador Célio Horst Waldraff, recebeu representantes da AATPR: o presidente da entidade, Marco Aurélio Guimarães; o vice-presidente, Roberto Pontes; e a conselheira fiscal e ouvidora, Camila Kapp.