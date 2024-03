Paraná recebe mais de 500 mil imunizantes contra a gripe; veja quem pode tomar

O segundo lote com 512 mil doses de vacinas contra a gripe chegou nesta segunda-feira (25) no Paraná. O primeiro, com 440 mil doses, já começou a ser utilizado nas 22 Regionais de Saúde. Os novos imunizantes estão armazenados no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) e deverão ser distribuídos na próxima semana, junto com o novo carregamento de 432 mil doses, que chega nesta terça-feira (26).





A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2024 começou nesta semana, e os imunizantes que chegaram são destinados à Campanha. O período de vacinação vai até o dia 31 de maio, sendo 13 de abril o Dia D de mobilização nacional. A meta é imunizar pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários, incluindo crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais e povos indígenas. De acordo com o Ministério da Saúde, estes grupos representam 4.556.962 pessoas em todo o Estado.

“Temos que fazer a vacinação contra a gripe acontecer em todos os 399 municípios. Estamos com grandes expectativas para alcançar a maior cobertura possível e para isso fazemos um apelo a todas as pessoas que integram os grupos prioritários para que compareçam ao posto de vacinação mais próximo ao longo desta semana e durante a campanha, que vai até maio”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.





GRUPOS PRIORITÁRIOS

Os grupos prioritários incluem ainda trabalhadores da saúde, educadores do ensino fundamental e superior, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e resgate, membros das forças armadas, indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições médicas especiais (independentemente da idade), e pessoas com deficiência permanente.





Caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longa distância), trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, assim como adolescentes e jovens em medidas socioeducativas (de 12 a 21 anos) também integram a lista.





