Mutirão vacina 6.799 pessoas contra a gripe neste sábado em Londrina

Se antecipando à campanha nacional que começa na segunda-feira (25), a Secretaria de Saúde de Londrina iniciou neste sábado (23) a vacinação contra a gripe. As doses foram disponibilizadas com agendamento para o grupo prioritário em 14 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, contemplando todas as regiões.





O município recebeu 21.280 doses da vacina e tinha capacidade de imunizar até oito mil pessoas neste primeiro dia de campanha. O balanço da secretaria aponta que 6.799 londrinenses foram vacinados. No total, foram 4.186 idosos, 1.006 crianças de seis meses a menores de seis anos, 33 gestantes e 1.574 pessoas que pertencem aos outros grupos prioritários.

Perto das 8h, ainda antes da unidade de saúde do Guanabara, na zona sul, abrir as portas, a servidora pública Marina Schneider, 65, já aguardava na fila. Ela reforça a importância da imunização.





“É excelente. Desde a primeira vez que eu tomei, não fiquei mais gripada, se pego é um resfriadinho. E assim é com a Covid-19, temos que vacinar, [tomar] todas as vacinas. Tem que acreditar nos cientistas”, afirma.

Quem também aproveitou o mutirão foi a professora Laryssa Chaves Lauriano da Silva, 34, que, além se de imunizar contra a doença, levou o seu filho Oliver, de quatro anos, para tomar a vacina.





“Eu acho bastante importante a vacina, o tempo já esfriou e a gente lá em casa tem rinite, tem alergia, tem um monte de coisa, então é importante vacinar. Vamos viajar e já vamos imunizados”, contando que o menino também tomou a segunda dose contra a Covid-19 neste sábado. “Eu acho importante a imunização.”

O secretário municipal da Saúde, Felippe Machado, explica que o objetivo de antecipar a vacinação para o sábado é garantir que, quem não consegue ir à UBS de segunda a sexta-feira, tenha a oportunidade de tomar a dose. Inicialmente, a pasta havia aberto o agendamento para crianças e idosos, mas, devido à baixa procura, estendeu para todo o grupo prioritário. “É um grande público que já está acostumado a se vacinar contra a gripe."





Machado também ressalta que o principal desafio neste momento é a conscientização da população, que muitas vezes não vai em busca da vacina. “As pessoas precisam entender a importância”, frisa.





