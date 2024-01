Paraná tem mais de 15 mil vagas de emprego segundo Agência do Trabalhador

A semana começa com a oferta de 15.142 vagas de emprego com carteira assinada no Estado.

A divulgação é das Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados. Grande parte das vagas ofertadas é para auxiliar de linha de produção, com 2.615 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de repositor de mercadorias, com 428, operador de caixa, com 424, e safrista, com 349.



A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.034). São 424 vagas para repositor de mercadorias, 338 para auxiliar de linha de produção, 298 para operador de caixa e 291 para operador de telemarketing receptivo. Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 300 vagas para preenchimento imediato: auxiliar de limpeza (100), auxiliar de cozinha (79), fiscal de loja (60), vendedor interno (37) e cozinheiro geral (24).







Londrina (1.701) e Campo Mourão ( 1.314) também têm diversas vagas disponíveis. Em Londrina, os destaques são para auxiliar de linha de produção (145), alimentador de linha de produção (84), trabalhador rural (45) e vendedor interno (27). Em Campo Mourão, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 323 vagas, safrista, com 136, magarefe, com 81, e abatedor de aves, com 63 oportunidades.

No Sudoeste, a região de Pato Branco tem 279 vagas abertas para auxiliar de linha de produção, 72 para trabalhador da avicultura de corte, 47 para operador de processo de produção e 45 para magarefe. Em Ponta Grossa, auxiliar de linha de produção (52) e ajudante de reflorestamento (52) são os empregos com mais ofertas.





A região de Cascavel, que engloba diversas cidades do Oeste, tem 3.729 vagas, com 709 oportunidades para auxiliar de linha de produção, 330 para abatedor de porco, 240 para operador de processo de produção e 213 para safrista. Na região de Foz do Iguaçu, também no Oeste, há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 291 oportunidades, alimentador de linha de produção, com 128, operador de caixa, com 64, repositor em supermercados, com 44.



Em Paranaguá, no Litoral, o comércio de veraneio busca vagas para operador de caixa (38), balconista de açougue (23) e atendente de padaria (17).







Atendimento

Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito no site https://www.trabalho.pr.gov.br/agendamento.





Confira as vagas ofertadas por região no site.





