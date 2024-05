Paraná vai mandar novos bombeiros com cães de busca e resgate para o RS

A terceira equipe da força-tarefa que está sendo enviada pelo CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) em apoio ao Rio Grande do Sul, conta agora com a presença de cães de busca e resgate. O novo grupo, que vai substituir o efetivo que está em ação desde a semana passada, vai se deslocar em duas etapas.





Composta por 20 bombeiros militares, a primeira parte já seguiu nesta sexta-feira (17), por terra, rumo ao estado vizinho. A segunda, integrada por três bombeiros e dois cães, será transportada por um avião da Casa Militar no próximo domingo. A equipe que atualmente trabalha no território gaúcho retorna ao Paraná assim que esse novo contingente chegar lá.

Os binômios, como são chamadas as duplas compostas pelo cão e pelo bombeiro militar que o conduz, vão atuar na região serrana gaúcha. “Estamos enviando dois binômios para Bento Gonçalves, a pedido do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, para ajudar na busca por pessoas desaparecidas em áreas deslizadas”, relatou o major Ícaro Gabriel Greinert, comandante do GOST (Grupo de Operações de Socorro Tático).





Essa missão específica ficará a cargo do sargento Lucas Zemuner Berzotti, do 3º Grupamento de Bombeiros, de Londrina, e do cabo Rodrigo de Oliveira Santos, do GOST, ao lado, respectivamente, dos cães Eva e Skull. Ambos participaram, com sucesso, da 1ª Certificação Nacional de Cães de Busca e Resgate, em Cianorte, no início do mês.

“Enfrentaremos um cenário muito triste e difícil. Estive no ano passado no Vale do Taquari, mas trabalhei com outro cão. Com a certificação que fizemos recentemente em Cianorte, habilitamos a Eva também, que é um cachorro mais jovem, com muito mais vitalidade; acredito que está no auge e vai ser muito importante nesse trabalho”, relatou Berzotti.