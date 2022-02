Acidente na BR-369 em Rolândia deixa quatro feridos

Um acidente entre um carro e um ônibus deixou quatro pessoas levemente feridas na BR-369, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta sexta-feira (4). A PRF (Polícia Rodoviária Federal) teve de se deslocar por 50 quilômetros para atender o acidente e afirmou que a demora no atendimento se deu pela ausência da concessionária na via.

De acordo com a PRF, o motorista de um carro não conseguiu frear e bateu na traseira de um ônibus que entrava na rodovia. O relatório da polícia aponta que a pista estava molhada e com neblina devido à chuva.

Os quatro feridos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados ao Hospital São Rafael, em Rolândia, com pequenas escoriações. As identidades das vítimas não foram divulgadas.





O atendimento ao acidente levou quase 3 horas para ser concluído, até a retirada dos veículos, que estavam prejudicando o fluxo na via. A demora, de acordo com a PRF, se deveu principalmente à ausência da concessionária da rodovia, que tinha um posto de pedágio instalado a poucos metros do local da ocorrência, mas que não está operando. Sem o atendimento da concessionária, as equipes da PRF tiveram que se deslocar por 50 quilômetros até chegarem ao local. Depois, acionaram guinchos particulares para removerem os veículos.

Vale lembrar que as concessões das rodovias paranaenses chegaram ao fim em novembro do ano passado e não foram renovadas. Desde então, os pedágios estão com as cancelas abertas em todo o estado.