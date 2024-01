Agências do Trabalhador têm 8,4 mil vagas de emprego disponíveis no Paraná

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a primeira semana de 2024 com a oferta de 8.436 vagas de emprego com carteira assinada no Estado.





A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 1.308 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador telemarketing receptivo, com 390 vagas; operador de telemarketing ativo e receptivo, com 332, e safrista, com 190.

Publicidade

Publicidade





Mais oportunidades de trabalho devem surgir até o início da próxima semana, quando as empresas voltam a cadastrar vagas no Sistema Nacional do Emprego (Sine).





A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis: 2.819. São 390 vagas para operador de telemarketing receptivo, 332 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 179 para atendente balconista e 139 para auxiliar de linha de produção.

Publicidade





Especificamente a Agência do Trabalhador Central de Curitiba oferta 146 vagas para preenchimento imediato: fiscal de loja (53), açougueiro (32), auxiliar de limpeza (28), fiscal de prevenção de perdas (25) e confeiteiro (8).





São destaque ainda em Curitiba, as vagas disponíveis para quem possui nível superior nas áreas de fonoaudiologia (1), pedagogia (4), recursos humanos (1), engenharia de produção (1), administração (1) e terapia ocupacional (1).

Publicidade





Na Grande Londrina, os destaques são as oportunidades para auxiliar de linha de produção (138), magarefe (50), técnico agrícola (50) e operador de processo de produção (40).





Na Região de Foz do Iguaçu há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 296 oportunidades; alimentador de linha de produção, com 66; abatedor de porco, com 30, e operador de caixa, com 20.



Publicidade





A Região de Cascavel tem 4.138 vagas, sendo 670 para auxiliar de linha de produção, 380 para abatedor de porco, 263 para abatedor de aves e 150 para carregador (armazém).





Nas demais regionais do Interior são destaques Campo Mourão (869), Londrina (734) e Foz do Iguaçu (570). Em Campo Mourão, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 78 vagas, safrista, com 73, magarefe, com 60, e soldador, com 49 oportunidades.





Os interessados em ocupar uma das vagas devem buscar orientação entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.