Animais do Zoo de Curitiba ganham picolés para enfrentar calor

A onda de calor pelo país fez curitibanos refrescarem com picolés os animais em zoos, enquanto gaúchos temem chegada de tempestade e baianos comemoram tempo mais ameno e nublado.





No Rio de Janeiro, na terça-feira (14), a sensação térmica bateu 58,5°C às 9h15 na estação de Guaratiba, na zona oeste da cidade. É o maior índice já registrado no município desde que o sistema Alerta Rio, da prefeitura, começou a fazer a medição, em 2014.

Na cidade de São Paulo, medição preliminar do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontou que a capital paulista teve o segundo dia mais quente do ano, com 37,5ºC às 15h. A temperatura ainda será atualizada e poderá ultrapassar os 37,7ºC da véspera ou o recorde de 37,8ºC, registrado em outubro de 2014.





Em Curitiba, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil emitiu um alerta informando sobre a intensa onda de calor que atinge a capital do Paraná ao longo desta semana. A temperatura está 5°C acima da média para este período do ano, de acordo com a Defesa Civil local.

Por causa do "calorão", animais do zoológico de Curitiba passaram a ganhar picolés - cada bicho recebe um tipo, que pode ser de fruta ou extrato de sangue de carne. A ideia é tentar dar mais conforto térmico para os animais.





O último domingo (12) foi o dia mais quente do ano "em várias cidades" do Paraná, de acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Os curitibanos enfrentaram um calor de quase 35°C no domingo.

