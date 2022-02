Após polêmica, major reassume batalhão da PM em Cornélio Procópio

O comandante-geral da Polícia Militar voltou atrás e reintegrou os comandantes do 18º Batalhão de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) aos cargos nesta terça-feira (22) após a repercussão negativa da transferência deles para Londrina. Os majores Jeferson Busnello, comandante do batalhão de Cornélio, e o subcomandante Helder Dantas haviam sido retirados do comando um dia após protesto feito por policiais e servidores durante evento na cidade que contou com a presença do governador Ratinho Junior (PSD), na última quinta-feira (17).



A troca de comando da Polícia Militar de Cornélio Procópio também foi alvo de debate e críticas de deputados estaduais, inclusive da base de Ratinho Jr., na sessão de segunda-feira (21) na AL (Assembleia Legislativa ) do Paraná.

"A verdade veio à tona no final de semana. Desde sexta-feira a comunidade e as autoridades constituídas fizeram com que o fato ocorrido viesse a público em nível estadual. Com isso, nós acabamos sendo chamados pelo comando geral da PM e demos pessoalmente as devidas explicações. Fomos ouvidos e tornaram impublicáveis as transferências. Pedimos uma investigação administrativa contra o responsável pelo episódio e contra quem quis prejudicar o 18º batalhão, o major Dantas e me prejudicaram", disse o Major Jefferson Busnello em entrevista à rádio Cabiúna, de Cornélio.







Continue lendo na Folha de Londrina.