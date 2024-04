Após reforma, DER-PR libera ponte do Rio Vermelho, entre Porecatu e Alvorada do Sul

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, liberou nesta terça-feira (9) o tráfego de veículos na ponte sobre o Rio Vermelho, na PR-090, limite entre Porecatu e Alvorada do Sul, na região Norte. A ponte estava interditada desde 26 de fevereiro, para uma reforma geral, tendo sido liberada dois dias antes do prazo previsto.





Foram feitos reparos localizados no pavimento e a limpeza e substituição de todas as juntas de dilatação; nova sinalização vertical e instalação de dispositivos de segurança; e recomposição dos pontos de erosão nos aterros dos acessos à ponte, inclusive com execução de novas lajes de transferência em ambas cabeceiras.

Também foram feitos reparos e recuperação das estruturas de concreto sob a pista e nos passeios para pedestres; recuperação dos guarda-corpos avariados ou destruídos, incluindo nova caiação destes dispositivos; limpeza, desobstrução e recomposição do sistema de drenagem de águas; pintura da estrutura da ponte com nata de cimento; entre outros.





A interdição foi necessária para evitar danos ao concreto novo, que pode ser prejudicado pela vibração causada pelos veículos passando pelo tabuleiro, durante a fase de cura. A ponte ainda vai passar por serviços de conservação do pavimento e reforço de sinalização horizontal, em ocasião futura, sem necessidade de bloqueios do tráfego.





A ponte sobre o Rio Vermelho tem 812,70 metros de extensão, com 10,30 metros de largura. São duas faixas de rolamento com 3,30 metros cada, acostamentos de 0,84 m e calçadas de 0,90 m.