Após ventania, Copel recupera energia de 84% do Paraná; sanepar ajusta sistemas de água

A Copel orienta a população a manter distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares, pelo site www.copel.com e também pelo número de WhatsApp 41 3013-8973. Sem internet, é possível enviar um SMS para o número 28593, com as letras “SL”, de “sem luz”, e o número da unidade consumidora, destacada em amarelo no cabeçalho da conta da Copel. Situações de risco e de falta de energia podem ser comunicadas ainda pelo telefone 0800 51 00 116.

Além do Leste, no Centro-Sul são 16.271 imóveis sem energia e 1.200 serviços emergenciais; no Oeste e Sudoeste, 12.317 unidades sem energia e 1.310 serviços emergenciais; no Noroeste, 2.637 imóveis sem energia e 419 serviços emergenciais; e no Norte 2.669 imóveis sem energia e 645 serviços emergenciais.

A tempestade começou na tarde de quarta no Oeste e Sudoeste do Estado e, no pior momento, 86 mil unidades consumidoras ficaram sem energia nas duas regiões. Na noite de quarta-feira e na madrugada desta quinta-feira, o temporal se deslocou para o Leste e atingiu as demais regiões do Estado. Ventos de mais de 90 km/h foram registrados.

Ao longo do dia, é comum haver uma oscilação no número de consumidores desligados em cada município. Para fazer determinados consertos, as equipes precisam fazer manobras na rede, o que pode aumentar temporariamente o número de consumidores sem energia.

A área Leste do Paraná, que compreende o Litoral e a Região Metropolitana de Curitiba, tem o maior número de domicílios sem fornecimento de energia no momento, 76.055 no total, e de serviços emergenciais (1.934). Os municípios mais afetados são Itaperuçu, com 8.814 desligamentos, Guaratuba (8.332) e Campina Grande do Sul (6.268). Em Curitiba, 4.971 consumidores estão sem energia.

Para atender os 5.508 serviços emergenciais em andamento em todas as regiões, as equipes de eletricistas enfrentam obstáculos, como quebra de postes e queda de árvores sobre a rede. A previsão é que os reparos, que demandam a reconstrução de parte da rede, continuem ao longo da noite desta quinta-feira (13).

Após quase um dia de trabalho, as equipes da Copel conseguiram restabelecer o fornecimento de energia a 84% do total de 700 mil consumidores afetados pelo temporal de grandes proporções que atingiu o Paraná na noite desta quarta-feira (12). No momento, 109.949 domicílios permanecem sem energia. Mais de 1.700 profissionais da Copel foram mobilizados para trabalhar no conserto da rede.

A queda de energia por causa dos temporais também afetou o abastecimento de água no Estado. As equipes da Sanepar estão trabalhando em diversas cidades para retomar o abastecimento. Em Morretes, a Sanepar está colocando em operação um gerador para o sistema voltar a operar, mas a normalização vai ocorrer de forma gradativa na sexta-feira (14).





No Oeste, as cidades de Catanduvas, Boa Vista da Aparecida, Terra Roxa e o distrito de Alto Alegre do Iguaçu, no município de Capitão Leônidas Marques, permanecem com os sistemas paralisados em razão da falta de energia. A Sanepar está providenciando geradores para reduzir os impactos da falta de água. Na região Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu continua sem energia na captação e com o abastecimento comprometido.

Em Foz do Iguaçu a energia foi restabelecida durante a madrugada. Porém, em razão do tempo de paralisação da captação e do tratamento de água, cerca de 70% da cidade teve o fornecimento de água interrompido. Os sistemas afetados na região já tiveram a energia restabelecida e o fornecimento de água foi normalizado gradativamente durante a noite e madrugada.





A falta de energia nos sistemas de captação de Candói, Pinhão, Laranjeiras do Sul, Castro, Reserva, Imbaú e Arapoti também gerou paralisação no abastecimento de água. Em Palmeira, Prudentópolis e Ivaí, a falta de energia deixou os reservatórios com níveis muito baixos, dificultando a distribuição pela cidade. Em Imbituva, a alta turbidez do rio provocada pelas chuvas dificulta o processo de tratamento. Em Reserva, falta energia na estação de tratamento de água. As equipes da Copel já atendem essas regiões e em breve a situação deve retornar à normalidade

Bairros de Curitiba, Colombo, Quatro Barras, Tunas do Paraná, Cerro Azul, Tijucas do Sul, Rio Branco do Sul, Campo Magro, Adrianópolis, Balsa Nova, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul e Pinhais também enfrentam problemas similares.





No Norte, os sistemas de Cambira, Rio Bom e Cruzmaltina estão paralisados, sem prazo para retomar a produção de água. Faxinal voltou a ser operado e o abastecimento deve se normalizar durante o dia, de maneira gradativa.

Na região Sudoeste, as cidades de Sulina, São Jorge do Oeste, Itapejara do Oeste, Mangueirinha e Verê foram as mais afetadas até o momento. A Copel trabalha para restabelecer os sistemas de energia elétrica, o que vai possibilitar captar, tratar e distribuir a água para a população.





Em São Jorge do Oeste e Verê a situação é bastante crítica. Os sistemas só devem ter normalização no abastecimento no fim da tarde de sexta-feira (14). Em Sulina, o fornecimento de água deve voltar à normalidade na próxima madrugada. Itapejara e Mangueirinha devem ter o abastecimento normalizado durante a noite de hoje. Em Jardim Alegre, o abastecimento também está em recuperação, devido a um problema em um dos poços ocorrido ontem (12), mesmo antes do temporal.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.